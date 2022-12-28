Самые громкие расставания звезд в 2022 году, которые обсуждали все

2022 год принес для всего мира неоднозначные итоги. Звездам тоже приходилось несладко. Они попадали в скандалы, проваливали проекты и расставались с любимыми. "Рамблер" расскажет о самых громких расставаниях звезд о которых говорили все.

Фото: Соцсети Соцсети

Том Брэди и Жизель Бюндхен

Что ж, это официально: игрок в американский футбол Том Брэди и модель Жизель Бюндхен официально развелись после 13 лет совместной жизни. Они объявили о расставании в соцсетях, и Том, в частности, сказал:

«Мы пришли к этому решению мирно и с благодарностью за время, которое мы провели вместе».

Жизель отметила:

«Решение о расторжении брака никогда не бывает легким, но мы отдалились друг от друга, и хотя, конечно, трудно пройти через что-то подобное, я чувствую себя благодарной за время, которое мы провели вместе, и желаю Тому только наилучшего».

Кендалл Дженнер и Девин Букер

Legionmedia

После расставания в июне, а затем воссоединения суперпопулярная модель Кендалл Дженер и баскетболист Девин Букер в ноябре 2022 года снова разорвали свои отношения. Это были самые долгие отношения Кендалл и, кажется, самые трогательные. совместными фотографиями влюбленных восхищался весь мир. Говорят, что у них «после разрыва все по-дружески — между ними нет вражды».

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне

Актер Леонардо ДиКаприо и модель Камила Морроне расстались после более чем четырех лет отношений. Подробностей в СМИ не было, но весь мир пестрил шутками о том, что Лео просто перестает встречаться с девушками, которые становятся старше 25 лет. Камилла как раз успела перейти этот рубеж.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Телезвезда Ким Кардашьян и молодой комик Пит Дэвидсон решили «быть просто друзьями», потому что их графики «очень затрудняли поддержание отношений». Соцсети громко обсуждали расставание, потому что это были первые отношения Ким после развода с Кани Уэстом.

Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-МакКлард

Расставание модели Эмили Ратаковски с мужем удивило очень многих, потому как пара недавно радовалась рождению сына и регулярно умиляла всех трогательными совместными фото. У Эмили был молодой муж, ребенок и собака, но она решила разорвать брак. Говорят, что красавица "поймала" мужа на измене.

СМИ цитировали источник, близкий к Ратаковски:

«Они недавно расстались. Это было решение Эм. Она в порядке. Она сильная и сосредоточена на своем сыне. Ей нравится быть мамой».

Шакира и Жерар Пике

Суперпопулярная пара певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике распалась после долгих лет отношений, несмотря на то, что воспитывали двоих сыновей. Звезды объявили о своем расставании в начале июня, сказав: