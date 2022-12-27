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55 минут назад

Внешность 74-летней матери звезды Hi-Fi удивила фанатов

Lenta.ruиещё 1

Звезда российской музыкальной группы Hi-Fi Татьяна Терешина сфотографировалась с 74-летней матерью Галиной, которая удивила фанатов своим моложавым внешним видом. Соответствующий снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Внешность 74-летней матери звезды Hi-Fi удивила фанатов
Фото: Лента.руЛента.ру

Так, на размещенном кадре знаменитость предстала на фоне рождественской елки с родительницей, которая была одета в черную классическую рубашку с длинными рукавами. При этом женщина дополнила образ укладкой на коротких волосах цвета блонд и макияжем: она подвела глаза черным карандашом, нанесла на щеки румяна, а на губы — помаду нюдового оттенка.

Кроме того, на фото видно, что на лице героини публикации отсутствуют глубокие морщины.

«Сегодня день рождения моей мамы! Целую твои руки», — подписала Терешина пост, который собрал более тысячи лайков.

Подписчики удивились внешности родительницы звезды, о чем написали в комментариях под публикацией. «74? А похоже на 54!», «Маме бы в жизни не дала 74 года. Максимум 60. И говорю это искренне», «Мамочке 45, однозначно!» — заявили они.

В октябре поклонники удивились моложавой внешности американской певицы, продюсера и наставника шоу The Voice Гвен Стефани. Знаменитость снялась в рекламном ролике в честь своего 53-летия. На видео артистка позировала в полупрозрачном платье, украшенном множеством аппликаций в виде красных роз.

Звёзды,Татьяна Терешина,Гвен Стефани,
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