Внешность 74-летней матери звезды Hi-Fi удивила фанатов

Звезда российской музыкальной группы Hi-Fi Татьяна Терешина сфотографировалась с 74-летней матерью Галиной, которая удивила фанатов своим моложавым внешним видом. Соответствующий снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Лента.ру Лента.ру

Так, на размещенном кадре знаменитость предстала на фоне рождественской елки с родительницей, которая была одета в черную классическую рубашку с длинными рукавами. При этом женщина дополнила образ укладкой на коротких волосах цвета блонд и макияжем: она подвела глаза черным карандашом, нанесла на щеки румяна, а на губы — помаду нюдового оттенка.

Кроме того, на фото видно, что на лице героини публикации отсутствуют глубокие морщины.

«Сегодня день рождения моей мамы! Целую твои руки», — подписала Терешина пост, который собрал более тысячи лайков.

Подписчики удивились внешности родительницы звезды, о чем написали в комментариях под публикацией. «74? А похоже на 54!», «Маме бы в жизни не дала 74 года. Максимум 60. И говорю это искренне», «Мамочке 45, однозначно!» — заявили они.