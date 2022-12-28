Миддлтон рассказала о рождественском утре

Приветствуя толпу в Сандрингеме после рождественской церковной службы, Кейт Миддлтон рассказала, что ее утро в Рождество началось на несколько часов раньше обычного из-за подготовки к празднику. Об этом пишет Page Six.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Во время прогулки принцесса Уэльская приняла букет из рук девушки по имени Индия. Она спросила, было ли праздничное утро сегодня у Кейт Миддлтон прекрасным.

«У меня было прекрасное утро, спасибо вам большое. Довольно ранний старт сегодня утром», — пошутила 40-летняя Миддлтон. Это момент попал на видео, которое было позже опубликовано в Twitter.

Другой зритель поинтересовался рождественскими подарками для ее детей. «Они получили много прекрасных вещей, большое спасибо», — ответила принцесса Уэльская.

Принцесса Уэльская появилась перед публикой в пальто Alexander McQueen, платье Mango и зеленой шляпе с пером. Принц Джордж и принц Уильям оделись в синие костюмы с белыми рубашками и синими галстуками. Для принца Луи и принцессы Шарлотты были выбраны пальто бренда Trotters.