Миддлтон рассказала о рождественском утре

Приветствуя толпу в Сандрингеме после рождественской церковной службы, Кейт Миддлтон рассказала, что ее утро в Рождество началось на несколько часов раньше обычного из-за подготовки к празднику. Об этом пишет Page Six.
Во время прогулки принцесса Уэльская приняла букет из рук девушки по имени Индия. Она спросила, было ли праздничное утро сегодня у Кейт Миддлтон прекрасным.
«У меня было прекрасное утро, спасибо вам большое. Довольно ранний старт сегодня утром», — пошутила 40-летняя Миддлтон. Это момент попал на видео, которое было позже опубликовано в Twitter.
Другой зритель поинтересовался рождественскими подарками для ее детей. «Они получили много прекрасных вещей, большое спасибо», — ответила принцесса Уэльская.
Принцесса Уэльская появилась перед публикой в пальто Alexander McQueen, платье Mango и зеленой шляпе с пером. Принц Джордж и принц Уильям оделись в синие костюмы с белыми рубашками и синими галстуками. Для принца Луи и принцессы Шарлотты были выбраны пальто бренда Trotters.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Кейт Миддлтон обвинили в том, что она плохо одела детей на прогулку по Сандрингему.