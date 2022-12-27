Блогерша показала шокирующий результат неудачного увеличения губ

25-летняя блогер может похвастать не только пятимиллионной аудиторией и честно заработанным состоянием, но и привлекательной внешностью. Казалось бы, полная идиллия! Но, похоже, за дымкой самоуверенности звезды почти всегда прячут одолевающие их комплексы. О своих переживаниях насчет внешности Спилберг решила честно рассказать подписчикам.

Фото: Super.ru Super.ru

Оказалось, что девушка с детства стесняется своих тонких губ, из-за которых, по словам Саши, она даже подвергалась буллингу в школе. С возрастом Спилберг начала бороться с недостатком: сначала подрисовывала губы карандашом, а со временем перешла к более решительным мерам. В личном блоге она призналась, что за несколько лет перепробовала самые разные процедуры, в том числе прибегала к филлерам и даже хотела навсегда изменить форму губ.

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После одной из операций Спилберг столкнулась с ужасным отеком: из-за непропорционально увеличенных губ девушку сложно было узнать. Видео с результатом неудачного вмешательства во внешность Саша опубликовала в личном блоге. Возможно, чтобы предостеречь подписчиц от необдуманных поступков.

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