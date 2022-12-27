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42 минуты назад

Саша Спилберг показала шокирующий результат неудачного увеличения губ

Super.ru

25-летняя блогер может похвастать не только пятимиллионной аудиторией и честно заработанным состоянием, но и привлекательной внешностью. Казалось бы, полная идиллия! Но, похоже, за дымкой самоуверенности звезды почти всегда прячут одолевающие их комплексы. О своих переживаниях насчет внешности Спилберг решила честно рассказать подписчикам.

Блогерша показала шокирующий результат неудачного увеличения губ
Фото: Super.ruSuper.ru

Оказалось, что девушка с детства стесняется своих тонких губ, из-за которых, по словам Саши, она даже подвергалась буллингу в школе. С возрастом Спилберг начала бороться с недостатком: сначала подрисовывала губы карандашом, а со временем перешла к более решительным мерам. В личном блоге она призналась, что за несколько лет перепробовала самые разные процедуры, в том числе прибегала к филлерам и даже хотела навсегда изменить форму губ.

Super.ru

После одной из операций Спилберг столкнулась с ужасным отеком: из-за непропорционально увеличенных губ девушку сложно было узнать. Видео с результатом неудачного вмешательства во внешность Саша опубликовала в личном блоге. Возможно, чтобы предостеречь подписчиц от необдуманных поступков.

Super.ru

Вот к чему иногда может приводить погоня за совершенством! К счастью, сейчас блогер, наконец, подобрала оптимальный вариант для поддержания естественной красоты, остановившись на перманентном макияже. Оно и к лучшему — ведь второй раз наблюдать за изменениями, как на видео, мы бы уже не решились.

Звёзды,Саша Спилберг,
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