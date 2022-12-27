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1 час назад

Брат Билли Айлиш прокомментировал ее роман с фронтменом The Neighbourhood

Lenta.ru

Брат певицы Билли Айлиш музыкант Финнеас О’Коннелл прокомментировал ее роман с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Он высказался на эту тему в TikTok.

Брат Билли Айлиш прокомментировал ее роман
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одна из пользовательниц сделала репост ролика артиста и прокомментировала его словами: «Твоя сестра встречается с 31-летним мужчиной, а твоя музыка дерьмовая».

В ответ Финнеас пожелал Билли счастья в отношениях с лидером The Neighbourhood. «Я хочу, чтобы моя сестра была счастлива и находилась в безопасности. Она 21-летняя взрослая женщина, имеющая полное право принимать жизненные решения», — сказал он.

Слухи о романтических отношениях между 20-летней Айлиш и 31-летним рок-исполнителем стали распространяться в СМИ на прошлой неделе, после того как артисты посетили мероприятие Halloween Horror Nights в честь наступающего Хеллоуина. Музыканты посетили «Дом с привидениями» и покинули парк, держась за руки. Позднее они неоднократно вместе появлялись на публике.

Звёзды,Билли Айлиш,
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