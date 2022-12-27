Брат Билли Айлиш прокомментировал ее роман

Брат певицы Билли Айлиш музыкант Финнеас О’Коннелл прокомментировал ее роман с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Он высказался на эту тему в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Одна из пользовательниц сделала репост ролика артиста и прокомментировала его словами: «Твоя сестра встречается с 31-летним мужчиной, а твоя музыка дерьмовая».

В ответ Финнеас пожелал Билли счастья в отношениях с лидером The Neighbourhood. «Я хочу, чтобы моя сестра была счастлива и находилась в безопасности. Она 21-летняя взрослая женщина, имеющая полное право принимать жизненные решения», — сказал он.