Кардашьян высмеяли в сети за нелепый фотошоп на снимке в бикини

«Мне одному интересно, почему у нее здесь такая длинная шея?», «Почему ты делаешь свою шею такой узкой?», «Ответь, пожалуйста, почему твоя шея такая длинная? Надеюсь, что ты в порядке», «Тот самый момент, когда не умеешь пользоваться ретушью», «Пора бы нанять нового менеджера, который бы нормально редактировал твои фото», — высказывались они.