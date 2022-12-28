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1 час назад

Ксения Бородина показала свою тайскую виллу, похожую на замок

Super.ruиещё 1

Ксения Бородина вышла на финишную прямую в предновогодней московской суете и улетела в тепло. Из всех возможных вариантов ведущая «Дома-2» предпочла Таиланд, куда и вывезла все семейство. Долгий перелет дался Ксении нелегко, да и смена часовых поясов сказалась на самочувствии. «Какая же тяжкая эта разница во времени. В Москве 23:49, а тут 03:49, и, как правило, в 12 засыпаешь, а через 2 часа просыпаешься. Тяжело дается мне это», — посетовала в запрещенной соцсети Бородина.

Бородина показала свою тайскую виллу, похожую на замок
Фото: Super.ruSuper.ru

А вот от виллы, на которой будет жить семейство, Ксения в восторге. В качестве главного достоинства своего временного жилища Ксения назвала внушительную площадь и возможность расположиться каждому в своей комнате, включая детей. «Тут можно заблудиться, переходя из одного угла в другой... Кайф. И кардио офигенное на самом деле», — констатирует девушка, спускаясь по большой лестнице. К слову, никакими бытовыми хлопотами Ксения обременять себя тут не планирует — отдыхать так отдыхать! Не подойдет она даже к плите: на кухне уже вовсю хозяйничает личный повар. «Фиш тудэй?» — поинтересовалась у нее Бородина. «Йес», — ответила тайка. Из этого незатейливого диалога мы узнали, что сегодня у семейства рыбный день.

Но и это еще не все. На вилле есть огромный бассейн (куда же без него!) на открытом воздухе с умопомрачительным панорамным видом, а также кинотеатр. Ну что мы все говорим и говорим, вот, пожалуйста, еще и показываем.

Звёзды,Ксения Бородина,
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