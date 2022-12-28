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2 часа назад

Певица Нюша ответила на домыслы фанатов об очередной беременности

Слово и Дело

Российская певица Нюша недавно опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором можно увидеть округлившийся животик звезды. Особо догадливые фанаты решили, что артистка беременна.

Нюша ответила на домыслы фанатов о беременности
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Однако вскоре Нюша поспешила развеять эти домыслы. В эфире «Русского радио» она подтвердила, что не беременна. Оправдалась она тем, что после вторых родов еще просто не успела прийти в спортивную форму.

Комментарии поклонников позабавили исполнительницу. Звезда признала, что небольшой животик у нее действительно есть, но над этим она работает, и скоро публика сможет увидеть своего кумира подтянутой и похудевшей, как раньше.

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