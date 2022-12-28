Нюша ответила на домыслы фанатов о беременности

Российская певица Нюша недавно опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором можно увидеть округлившийся животик звезды. Особо догадливые фанаты решили, что артистка беременна.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Однако вскоре Нюша поспешила развеять эти домыслы. В эфире «Русского радио» она подтвердила, что не беременна. Оправдалась она тем, что после вторых родов еще просто не успела прийти в спортивную форму.