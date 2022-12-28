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2 часа назад

Глюкоза жестоко отомстила бывшему возлюбленному, который ее бросил

Super.ru

В юности артистка закрутила роман с парнем, с которым познакомилась на дискотеке. Новые отношения Натальи Чистяковой-Ионовой развивались стремительно.

Глюкоза отомстила бывшему возлюбленному, который ее бросил
Фото: Super.ruSuper.ru

«Он мне так понравился. Мы даже поцеловались. Я съездила к нему в гости на день рождения брата. Мы болтали по телефону по пять-шесть часов», — вспомнила она на YouTube-шоу «вМесте».

Однако за резким всплеском чувств последовало такое же внезапное расставание: новый бойфренд попросил Наташу больше ему не звонить.

«Помню, это был такой для меня удар. Я была ошеломлена тем, что меня отфутболили. Я затаила обиду», — рассказала певица.

Спустя годы жизнь расставила все по своим местам. Уже будучи знаменитой, Глюкоза случайно встретила бывшего бойфренда.

«Я пришла на фотосессию для одного глянцевого журнала, и он оказался фотографом. Я сделала вид, что его не узнала. Женщин нельзя обижать. У нас очень хорошая память», — отметила она.

Мужчина, в свою очередь, притворяться не стал и даже показал Наташе их совместную фотографию. Чем не сценарий для ремейка «Москва слезам не верит»? В оригинале, к слову, брошенная девушка стала начальницей завода, но мы-то знаем, что в шоу-бизнесе платят не меньше!

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