Глюкоза отомстила бывшему возлюбленному, который ее бросил

«Он мне так понравился. Мы даже поцеловались. Я съездила к нему в гости на день рождения брата. Мы болтали по телефону по пять-шесть часов», — вспомнила она на YouTube-шоу «вМесте».

Однако за резким всплеском чувств последовало такое же внезапное расставание: новый бойфренд попросил Наташу больше ему не звонить.

«Помню, это был такой для меня удар. Я была ошеломлена тем, что меня отфутболили. Я затаила обиду», — рассказала певица.

«Я пришла на фотосессию для одного глянцевого журнала, и он оказался фотографом. Я сделала вид, что его не узнала. Женщин нельзя обижать. У нас очень хорошая память», — отметила она.

Мужчина, в свою очередь, притворяться не стал и даже показал Наташе их совместную фотографию. Чем не сценарий для ремейка «Москва слезам не верит»? В оригинале, к слову, брошенная девушка стала начальницей завода, но мы-то знаем, что в шоу-бизнесе платят не меньше!