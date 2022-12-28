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3 часа назад

Как выглядит 15-летний сын Юлии Волковой: фото

Super.ru

В семье бывшей солистки «Тату» праздник: сыну Юлии Волковой исполнилось 15 лет. Артистка решила поздравить мальчика в личном блоге в Инстаграме (запрещен в РФ) и опубликовала трогательный пост. «Я очень тебя люблю и горжусь тобой, — написала Юлия. — Спасибо Богу, что ты выбрал меня своей мамой. Я всегда буду рядом с тобой». На фото нарядная певица позирует вместе с подросшим сыном на фоне праздничных шаров. А Самира прямо не узнать. Мальчик уже совсем взрослый и на целую голову выше мамы!

Как выглядит 15-летний сын Юлии Волковой: фото
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

К слову, Самир с детства находится под пристальным вниманием журналистов. Мальчик родился у Юлии Волковой от наследника генерального директора компании «Мосстроймеханизация-5» Парвиза Ясинова. Правда, роман пары продержался недолго, и Юлия все чаще стала брать сына на светские мероприятия. С отцом у Самира отношения сложнее: артистка как-то признавалась, что мальчик называет его только по имени и практически не видится с ним.

Звёзды,Парвиз Ясинов,Юлия Волкова,
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