Как выглядит 15-летний сын Юлии Волковой: фото

В семье бывшей солистки «Тату» праздник: сыну Юлии Волковой исполнилось 15 лет. Артистка решила поздравить мальчика в личном блоге в Инстаграме (запрещен в РФ) и опубликовала трогательный пост. «Я очень тебя люблю и горжусь тобой, — написала Юлия. — Спасибо Богу, что ты выбрал меня своей мамой. Я всегда буду рядом с тобой». На фото нарядная певица позирует вместе с подросшим сыном на фоне праздничных шаров. А Самира прямо не узнать. Мальчик уже совсем взрослый и на целую голову выше мамы!