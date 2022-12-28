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37 минут назад

Эксперт рассказала, почему 51-летний Джаред Лето не стареет

Super.ru

Невозможно поверить, что в этом году актеру перевалило за 50, но паспорт не врет. Каждое появление на публике Джареда Лето сопровождается громкими возгласами «В чем секрет его молодости?». Актер же своей тайны не выдает и часто отшучивается. «Удивительно, что делает с лицом немного человеческой крови», — не перестает повторять он. Но вы удивитесь! Никакого эликсира вечной молодости у Джареда нет. Все банально: спорт, правильное питание и забота о ментальном здоровье.

Эксперт рассказала, почему 51-летний Джаред Лето не стареет
Фото: Super.ruSuper.ru

«То, что Джаред говорит в личных интервью, очень близко к тому, чему мы обучаем наших пациентов. На первое место он ставит занятия спортом именно на свежем воздухе», — рассказала порталу LIFE.RU anti-age терапевт Елена Кудашкина.

Кроме того, актер, несмотря на частые перелеты и большие нагрузки, не пренебрегает сном и тщательно следит за рационом.

«Он питается зернами злаков, орехами, тренирует умеренность в еде. И Лето полностью исключил из пищи все вредное, в том числе алкоголь, не употребляет даже пиво. Понятно, что сигареты тоже», — добавила эксперт.

Но и без генов тут не обошлось. Специалист подчеркнула, что старший брат актера — 52-летний Шеннон — тоже выглядит неплохо. А что уж говорить о маме звездных братьев — Констанс, которой в этом году исполнилось 70 лет! Вы только посмотрите на них: просто семейство Каллен в реальной жизни!

Звёзды,Джаред Лето,
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