Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
3 часа назад

89-летняя актриса Джоан Коллинз показал фигуру в купальнике и восхитила фанатов

runews24.ru

Снимок из бассейна со своим мужем знаменитость разместила в своем блоге.

89-летняя Джоан Коллинз показал фигуру в купальнике
Фото: runews24.rurunews24.ru

89-летняя британская актриса и продюсер Джоан Коллинз опубликовала снимки из бассейна и восхитила своим видом поклонников.

Снимок, на котором писательница позирует в бассейне в компании мужа Перси Гибсоном, который младше ее на 32 года, опубликован на странице знаменитости в социальных сетях. Для плавания звезда выбрала закрытый купальник с тонкими лямками леопардовой расцветки. Дополнила актриса образ массивными очками, кулоном и сережками, волосы же собрала в высокий пучок и слегка подкрасила губы.

Продюсер сообщила, что они с супругом отмечают Рождество.

Поклонники в соцсетях завалили актрису комплиментами в комментариях, отметив, что она выглядит, как ровесница своего супруга.

Звёзды,Джоан Коллинз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители