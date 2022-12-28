89-летняя Джоан Коллинз показал фигуру в купальнике

Снимок из бассейна со своим мужем знаменитость разместила в своем блоге.

Фото: runews24.ru runews24.ru

89-летняя британская актриса и продюсер Джоан Коллинз опубликовала снимки из бассейна и восхитила своим видом поклонников.

Снимок, на котором писательница позирует в бассейне в компании мужа Перси Гибсоном, который младше ее на 32 года, опубликован на странице знаменитости в социальных сетях. Для плавания звезда выбрала закрытый купальник с тонкими лямками леопардовой расцветки. Дополнила актриса образ массивными очками, кулоном и сережками, волосы же собрала в высокий пучок и слегка подкрасила губы.

Продюсер сообщила, что они с супругом отмечают Рождество.