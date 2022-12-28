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1 час назад

Яна Рудковская показала елку и роскошное платье от ливанского дизайнера

Super.ru

Традиция наряжать елку с семьей в звездных домах давно уступила новому веянию — наряжать елку с дизайнером. И даже такая любительница декорировать столы, как Яна Рудковская, доверилась профессионалам — за рождественское убранство продюсерской ели отвечала ивент-дизайнер Лидия Симонова. Ее агентство, к слову, декорировало лобби пятизвездочного отеля в центре столицы и занималось дизайном зала ко дню рождения Лерчек.

Рудковская показала елку и роскошное платье от ливанского дизайнера
Фото: Super.ruSuper.ru

Игрушек минимум — главная роль отведена золотистой гирлянде: без огонька не осталась ни одна веточка. Прозрачные сосули и минимум белых снежинок придают рождественскому дереву практически природный вид — примерно так выглядят хвойные в мороз под водостоком. Под стать елке уважающая себя знаменитость просто обязана прикупить платье от-кутюр — на Яне работа модельера ливанского происхождения Жоржа Хобейки. Рудковская настоящая волшебница — комната засияла по взмаху волшебной палочки. Жутко интересно, перформанс состоялся только ради ролика в запрещенной соцсети или гости могли испытать вау-эффект вживую?

Звёзды,Лидия Симонова,Яна Рудковская,
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