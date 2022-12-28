Рудковская показала елку и роскошное платье от ливанского дизайнера

Традиция наряжать елку с семьей в звездных домах давно уступила новому веянию — наряжать елку с дизайнером. И даже такая любительница декорировать столы, как Яна Рудковская , доверилась профессионалам — за рождественское убранство продюсерской ели отвечала ивент-дизайнер Лидия Симонова . Ее агентство, к слову, декорировало лобби пятизвездочного отеля в центре столицы и занималось дизайном зала ко дню рождения Лерчек.

Игрушек минимум — главная роль отведена золотистой гирлянде: без огонька не осталась ни одна веточка. Прозрачные сосули и минимум белых снежинок придают рождественскому дереву практически природный вид — примерно так выглядят хвойные в мороз под водостоком. Под стать елке уважающая себя знаменитость просто обязана прикупить платье от-кутюр — на Яне работа модельера ливанского происхождения Жоржа Хобейки. Рудковская настоящая волшебница — комната засияла по взмаху волшебной палочки. Жутко интересно, перформанс состоялся только ради ролика в запрещенной соцсети или гости могли испытать вау-эффект вживую?