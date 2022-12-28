Звезда «Каменской» рассказала о действенном способе загадать желание в Новый год

Актриса Елена Яковлева призналась, что ни одно ее новогоднее желание не сбылось: загадывала она их традиционно, сжигая бумажку и выпивая ее в шампанском. В этот раз она попробует другой способ.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Теперь знаю, как сделать так, чтобы мечты сбывались!» – заявила Яковлева.

Она рассказала, что раньше всегда хотела какую-то работу, роль. О доме или машине актриса не мечтала никогда и считала, что не умеет мечтать.

Недавно Елене Яковлевой рассказали, что нужно собрать 7 пятисот рублевых купюр с парусником на фоне Соловецкого монастыря на обратной стороне. Закопать их в банке с солью и поставить в укромное место, тогда все точно сбудется.

Актриса призналась, что такие купюры она собирала долго. Каждый раз, получая сдачу, спрашивала, можно ли разменять по 500 рублей и выискивала именно «с корабликом».

Купюры Яковлева собрала, а что загадать не придумала. Пыталась отдать их сыну, но он сказал, что не верит в это и лучше потратит деньги, передает «7 дней».

«И я не отдала. И вот сейчас у меня появилось желание. Наверное, под Новый год я в банку деньги засуну и засолю», – отметила актриса.