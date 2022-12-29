Васильев отругал Орбакайте за "радикальное мини"

Историк моды Александр Васильев оценил наряды певицы Кристины Орбакайте и ее дочери Клавдии, которые они надели на съемки "Новогоднего голубого огонька" на телеканале "Россия". Об этом сообщает издание "7дней".

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Короткое блестящее платье с воротником-стойкой, которое выбрала Кристина Орбакайте, не совсем ей подходит, утверждает Александр Васильев.

По словам ведущего шоу "Модный приговор" на Первом канале, дочери Аллы Пугачевой больше идут платья в пол, несмотря на то, что фигура и позволяет ей носить любую длину.

"Платье радикальной длины мини — дань моде 80-х. У Кристины красивые ножки. Но я все-таки больше люблю ее в длинных платьях и с декольте", — отметил он.

Историк моды отругал певицу не только за "радикальное мини", но и за отсутствие декольте.

"Я считаю, ей не надо так закрываться сверху. И V-образный вырез не помешал бы", — добавил он.

Что касается Клавдии, к ее образу у Васильева вопросов не оказалось.