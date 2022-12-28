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1 час назад

Эмили Ратаковски и бывший бойфренд Ким Кардашьян расстались

Lenta.ruиещё 2

Модель Эмили Ратаковски и бывший бойфренд телезвезды Ким Кардашьян, комик Пит Дэвидсон, расстались. Об этом сообщает издание Page Six.

Ратаковски и бывший бойфренд Кардашьян расстались
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, знаменитости решили остаться друзьями. «Их интрижка переместилась в зону друзей, и их обоих это устраивает», — рассказал инсайдер.

Известно, что недавно Дэвидсон был несколько раз замечен с коллегой по фильму «Тела, тела, тела» актрисой Чейз Суи Уондерс, а Ратаковски — с художником Джеком Гриром. Кроме того, в новом выпуске подкаста High Low манекенщица призналась, что зарегистрировалась в приложении для знакомств.

В ноябре стало известно о романе Ратаковски и Дэвидсона. Один из интернет-пользователей утверждал, что видел знаменитостей вместе. Позже в сети появились кадры, которые подтвердили близкие отношения звезд.

Летом 2022 года Эмили Ратаковски развелась с режиссером Себастьяном Бер-Макклардом из-за его измен. Они прожили в браке четыре года. В 2021-м родился сын Сильвестр Аполло.

Звёзды,Пит Дэвидсон,Ким Кардашьян,
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