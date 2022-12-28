Ратаковски и бывший бойфренд Кардашьян расстались

Модель Эмили Ратаковски и бывший бойфренд телезвезды Ким Кардашьян, комик Пит Дэвидсон, расстались. Об этом сообщает издание Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, знаменитости решили остаться друзьями. «Их интрижка переместилась в зону друзей, и их обоих это устраивает», — рассказал инсайдер.

Известно, что недавно Дэвидсон был несколько раз замечен с коллегой по фильму «Тела, тела, тела» актрисой Чейз Суи Уондерс, а Ратаковски — с художником Джеком Гриром. Кроме того, в новом выпуске подкаста High Low манекенщица призналась, что зарегистрировалась в приложении для знакомств.

В ноябре стало известно о романе Ратаковски и Дэвидсона. Один из интернет-пользователей утверждал, что видел знаменитостей вместе. Позже в сети появились кадры, которые подтвердили близкие отношения звезд.