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1 час назад

Как сейчас выглядит 24-летняя внучка Михаила Боярского

Super.ru

Казалось бы, еще совсем недавно Боярский сам был хоть куда и покорял сердца дам в образе д'Артаньяна, а сегодня ему на смену уже пришло новое поколение. У 73-летнего актера и певца выросли две прекрасные внучки от сына Сергея. Старшая из них, Екатерина, уже почти завидная невеста: девушка получила образование за границей, сейчас занимается музыкой.

Как сейчас выглядит 24-летняя внучка Боярского
Фото: Super.ruSuper.ru

На днях внучка Боярского, долго не заявлявшая о себе в Сети, все-таки решила порадовать подписчиков и завершить год красиво: Екатерина выложила фото после кардинальной смены имиджа. При виде внучки в новом образе знаменитый дедушка наверняка сказал бы что-то вроде: «Тысяча чертей!» Девушка из брюнетки перевоплотилась в длинноволосую блондинку с цветными прядями.

Екатерина оправдалась перед подписчиками за долгое молчание и рассказала, что пропала из соцсетей из-за проблем со здоровьем. В конце ноября у звездной наследницы был день рождения, который, по ее словам, она провела в больнице. По той же причине начинающая исполнительница отложила релиз нового трека. Но так как Екатерина уже в строю, уверены, скоро она поразит вокалом!

Кстати, на днях еще одна звездная наследница шокировала пользователей Сети новыми снимками — старшая дочь Ивана Урганта предстала в образе дерзкой брюнетки.

Звёзды,Иван Ургант,Михаил Боярский,
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