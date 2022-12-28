Как сейчас выглядит 24-летняя внучка Боярского

Казалось бы, еще совсем недавно Боярский сам был хоть куда и покорял сердца дам в образе д'Артаньяна, а сегодня ему на смену уже пришло новое поколение. У 73-летнего актера и певца выросли две прекрасные внучки от сына Сергея. Старшая из них, Екатерина, уже почти завидная невеста: девушка получила образование за границей, сейчас занимается музыкой.

Фото: Super.ru Super.ru

На днях внучка Боярского, долго не заявлявшая о себе в Сети, все-таки решила порадовать подписчиков и завершить год красиво: Екатерина выложила фото после кардинальной смены имиджа. При виде внучки в новом образе знаменитый дедушка наверняка сказал бы что-то вроде: «Тысяча чертей!» Девушка из брюнетки перевоплотилась в длинноволосую блондинку с цветными прядями.

Екатерина оправдалась перед подписчиками за долгое молчание и рассказала, что пропала из соцсетей из-за проблем со здоровьем. В конце ноября у звездной наследницы был день рождения, который, по ее словам, она провела в больнице. По той же причине начинающая исполнительница отложила релиз нового трека. Но так как Екатерина уже в строю, уверены, скоро она поразит вокалом!