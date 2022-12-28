4-летняя дочь Нюши дала первое интервью и появилась на обложке

Давно не было новостей от певицы Нюши. В социальной сети у Анны Шурочкиной (настоящее имя артистки) преобладает детский контент, а также встречаются кадры крайне редких светских выходов. Ни громких интервью, ни новых хитов от Нюши поклонники пока не наблюдают. Зато на мамины звездные пятки уже уверенно наступает четырехлетняя дочь Серафима-Симба! Малышка дала первое в жизни интервью, а также одна, без мамы, появилась на обложке журнала. Об этом сама Нюша сообщила в соцсетях.