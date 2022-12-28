4-летняя дочь Нюши дала первое интервью и появилась на обложке

Давно не было новостей от певицы Нюши. В социальной сети у Анны Шурочкиной (настоящее имя артистки) преобладает детский контент, а также встречаются кадры крайне редких светских выходов. Ни громких интервью, ни новых хитов от Нюши поклонники пока не наблюдают. Зато на мамины звездные пятки уже уверенно наступает четырехлетняя дочь Серафима-Симба! Малышка дала первое в жизни интервью, а также одна, без мамы, появилась на обложке журнала. Об этом сама Нюша сообщила в соцсетях.
«Сегодня у Серафимы-Симбы вышло первое в жизни интервью. Эксклюзивно для всероссийского журнала Family & Baby Guide, — с гордостью поделилась артистка. — С замиранием сердца смотрю, как доченька растет».
Любопытный факт: когда журналисты издания поинтересовались у малышки, кем она хочет стать в будущем, она ответила, что пожарным.
«Не по моим стопам», — шутливо констатировала Нюша на своей странице.
Там же она попросила подписчиков высказать свое мнение об обложке. Мы тоже подписчики, поэтому отвечаем: нам все нравится!