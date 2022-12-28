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2 часа назад

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель попала в больницу с 9-месячным сыном

Super.ru

Участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель прямо в преддверии Нового года вместе с сыном попала в больницу. Выяснилось, что девятимесячный Святослав подхватил жестокий вирус, который сейчас гуляет по стране. Врачи приняли решение о госпитализации. «Нас не было тут. Мы лежали в больнице. Поэтому было не до соцсетей», — объяснила временное отсутствие Алена.

Звезда «Дома-2» Рапунцель попала в больницу с 9-месячным сыном
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

Также она попросила подписчиков быть особенно осторожными в настоящий момент и беречь детей. «Сейчас ходит такой ужасный вирус. Берегите себя и детишек. Больницы переполнены, дети лежат в коридорах, это ужас», — написала Рапунцель. Держим за Святослава кулачки!

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