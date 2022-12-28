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30 минут назад

Олег Газманов оправдался за откровенные фото жены

Газета.Ruиещё 1

Певец Олег Газманов в беседе с Teleprogramma.pro признался, что не считает кадры супруги Марины в соцсетях откровенными.

Газманов оправдался за откровенные фото жены
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я, честно говоря, не наблюдаю особой откровенности. Но она может позволить себе показать то, что можно показать, но в рамках приличия», — заявил артист. Он добавил, что женщины выкладывают подобные фото «для других представительниц своего пола».

При этом Газманов раскритиковал идею излишне обнажаться в кадре. «Женщина должна быть сексапильной, но это не значит, что она должна все открывать», — считает исполнитель.

Звёзды,Олег Газманов,
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