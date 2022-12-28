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22 минуты назад

Актер Тимоти Шаламе показал, как выглядел в детстве

Газета.Ru

Американский актер, номинант на «Оскар» Тимоти Шаламе поделился архивным детским снимком. Соответствующую фотографии актер разместил в своих социальных сетях.

Тимоти Шаламе показал, как выглядел в детстве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На днях Тимоти Шаламе отметил 27-летие. По случаю дня рождения актер поделился с подписчиками личного блога детской фотографией, сделанной на полароид. На снимке видно, что в детстве у Шаламе было большое количество веснушек и абсолютно прямые волосы.

Поклонники поздравили Шаламе с днем рождения и отметили, что он выглядит гораздо моложе своего возраста. «С днем рождения, любимый Тимоти», «Ты был очень милым в детстве», «Какие 27? Максимум, 19», — написали пользователи.

Две недели назад Тимоти Шаламе объявил о завершении съемок сиквела научно-фантастического фильма «Дюна». Актер поделился фотографией, сделанной в пустыне вместе со своим отцом Марком Шаламе. «Съемки «Дюны 2» завершены (с пустынным папой)», — подписал он сообщение.

Ранее сообщалось, что Тимоти Шаламе стал первым мужчиной на обложке британского Vogue.

Звёзды,Тимати,
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