Тимоти Шаламе показал, как выглядел в детстве

Американский актер, номинант на «Оскар» Тимоти Шаламе поделился архивным детским снимком. Соответствующую фотографии актер разместил в своих социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На днях Тимоти Шаламе отметил 27-летие. По случаю дня рождения актер поделился с подписчиками личного блога детской фотографией, сделанной на полароид. На снимке видно, что в детстве у Шаламе было большое количество веснушек и абсолютно прямые волосы.

Поклонники поздравили Шаламе с днем рождения и отметили, что он выглядит гораздо моложе своего возраста. «С днем рождения, любимый Тимоти», «Ты был очень милым в детстве», «Какие 27? Максимум, 19», — написали пользователи.

Две недели назад Тимоти Шаламе объявил о завершении съемок сиквела научно-фантастического фильма «Дюна». Актер поделился фотографией, сделанной в пустыне вместе со своим отцом Марком Шаламе. «Съемки «Дюны 2» завершены (с пустынным папой)», — подписал он сообщение.