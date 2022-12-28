Ида Галич сделала неожиданное признание на тему своей внешности

«Вчера я официально отстала от себя. Комплексы по поводу толстых рук оставляю в уходящем году! Да, не идеальные! Но мои! Мои любимые руки. Выйти в свет с открытой рукой! Вот это да! Я хвалю себя! Люблю себя! Я молодец, черт возьми», — подбадривала себя Ида.