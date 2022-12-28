Ида Галич сделала неожиданное признание на тему своей внешности

Ида Галич сделала неожиданное признание на тему собственной внешности. Девушка всю жизни комплексует из-за своих рук: они ей кажутся толстыми. Об этом Галич сообщила в своем Telegram-канале.
«Вчера я официально отстала от себя. Комплексы по поводу толстых рук оставляю в уходящем году! Да, не идеальные! Но мои! Мои любимые руки. Выйти в свет с открытой рукой! Вот это да! Я хвалю себя! Люблю себя! Я молодец, черт возьми», — подбадривала себя Ида.
Сам себя не похвалишь... Похвалим мы! Очень рады за Иду!
В общем, выяснилось, что всю жизнь блогер не позволяла себе открывать руки:
«Все мои платья — это вечно что-то длинное и практически до кистей. Но не вчера».
В свежем видео, сделанном на дне рождения светской дамы Виктории Шеляговой, Ида позирует в белоснежном асимметричном платье с перьями без рукавов!
«Захотелось с вами поделиться своей маленькой победой. Вдруг у вас в голове тоже какие-то дурацкие комплексы. Поэтому, дамы.... Предлагаю отстать от себя в новом году», — резюмировала Галич. Звучит как тост!