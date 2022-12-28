Самойлова показала «самую некрасивую елку в своей жизни»

«Мы добыли самую уродскую елку в своей жизни. Даже по нижней части уже видно. В магазинах нет вообще ничего. Помимо того, что она такая страшная, она еще такая дорогущая. Ладно, это лучше, чем ничего, и будет, куда подарки положить», — высказалась Самойлова.