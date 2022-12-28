Секрет чистой и сияющей кожи Дженны Ортеги

20-летняя актриса с успехом пользуется рецептом своей бабушки.
В последние недели имя Дженны Ортеги на слуху почти у всех. Сыграв главную роль в хите Netflix «Уэнсдэй», актриса приобрела 20 миллионов подписчиков в соцсетях и активное внимание прессы. Интересуются всем, вплоть до того, как она ухаживает за кожей и избавляется от следов акне, часто встречающихся в её возрасте. Решение - секретный препарат от самих ацтеков, традиционно проживавших на территории Южной Америки, откуда родом и предки Ортеги.
Для борьбы с прыщами и расширенными порами Дженна использует бентонитовую глину, добытую из местных вулканов. Особое происхождение наделило субстанцию дезинфицирующими свойствами, которые идеально подходят для регулирования секреции кожного сала. Обогащённая к тому же кальцием, бентонитовая глина помогает восстанавливать клетки, активизируя процесс заживления.
Этот бабушкин рецепт лёгок в применении. В порошок добавляется немного воды, смесь наносится прямиком на кожу и оставляется на 15 минут. В продаже косметическое cредство можно приобрести за 16.50 евро.