Варум, Буланова и другие звезды, которые простили мужей-изменщиков

Измены встречаются повсеместно: порой даже деньги, слава и бесконечный доступ к процедурам красоты не способны уберечь от супружеской неверности. Но если одни звезды раз и навсегда уходят от предателей, то другие прощают мужей-изменщиков. Подробнее о знаменитостях, которые смогли дать второй шанс мужья после измены – в материале "Рамблера".

Анжелика Варум и Леонид Агутин

Варум и Агутин уже не первый десяток лет считаются одной из самых образцовых пар шоу-бизнеса. Однако за 22 года брака их отношения переживали разные этапы. В 2011 году Агутин оказался в центре скандала: в Юрмале артист перебрал со спиртным и вскоре начал целовать таинственную брюнетку. Очень скоро кадры с поцелуем Агутина стали достоянием общественности, однако Варум смогла простить измену супруга.

Нюша и Игорь Сивов

Соцсети

Не так давно певица рассказала поклонникам о том, что в ее браке случилась измена. Поскольку сама Нюша в то время была беременна, фанаты догадались, что виновником измены стал ее супруг, бизнесмен Игорь Сивов. Поклонники Нюши тут же встали на защиту звезды, и накинулись на Сивова с гневными комментариями. Он же ответил, что для предотвращения измен женатым людям нужно постоянно работать над собой. Супруги продолжают жить вместе, поэтому общественность пришла к выводу, что Нюша простила Игоря.

Татьяна Буланова и Владислав Радимов

Об измене мужа певица узнала в 2013 году: в газете вышло интервью, в котором девушка рассказывала о любовнице спортивного тренера. По словам инсайдера, ее зовут Анна Ананова, и она дочь известного ювелира. После того, как правда вышла наружу, Буланова и Радимов решились на "свободный" брак – они по-прежнему вместе, но ничем друг другу не обязаны.

Наташа Королева и Тарзан

В своей измене Сергей Глушко во всеуслышание признался в 2020 году в соцсети. Признание вызвало громкий резонанс, но, к удивлению фанатов, Королева не выставила мужа за дверь. Напротив, в интервью певица защищала супруга и обвиняла во всем девушку, соблазнившую ее мужа:

"Для меня измена — это когда человек предает тебя в душе", – поставила точку Королева.