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21 минуту назад

49-летняя Кейт Бекинсейл вышла в платье, похожем на мешок для мусора

Газета.Ru

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл прогулялась по Италии в необычном платье, которое в сети сравнили с мусорным мешком. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летняя Бекинсейл вышла в платье, похожем на мешок для мусора
Фото: Газета.RuГазета.RuГазета.RuГазета.Ru

49-летняя Кейт Бекинсейл показала подписчикам личного блога свой новый аутфит. На фотографии актриса позирует в объемном черном мини-платье, сделанном из необычного блестящего материала. Звезда дополнила образ колготками с леопардовым принтом, туфлями на массивной платформе, и черным бантом в волосах.

«По пути на обед я успела вырастить восемь салатов и кабачок в своем платье», — иронично подписала снимок актриса.

Интернет-пользователи незамедлительно отреагировали на новый необычный аутфит Бекинсейл, сравнив платье с мусорным мешком.

«Только Кейт Бекинсейл умудряется выглядеть привлекательно в мусорном пакете», «С такой фигурой можно что угодно носить и выглядеть великолепно», «Впервые вижу, чтобы человек надел мешок для мусора и выглядел в нем сексуально», «Мусорные пакеты становятся новым модным трендом», — написали пользователи сети.

Ранее Ким Кардашьян рассказала о дресс-коде, который должны соблюдать ее сотрудники.

Звёзды,Кейт Бекинсейл,Ким Кардашьян,
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