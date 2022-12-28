49-летняя Бекинсейл вышла в платье, похожем на мешок для мусора

«Только Кейт Бекинсейл умудряется выглядеть привлекательно в мусорном пакете», «С такой фигурой можно что угодно носить и выглядеть великолепно», «Впервые вижу, чтобы человек надел мешок для мусора и выглядел в нем сексуально», «Мусорные пакеты становятся новым модным трендом», — написали пользователи сети.