Дочь Джоли постриглась под мальчика и стала копией Питта

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, 16-летнюю Шайло, заметили с новой стрижкой. Соответствующие снимки публикует издание Whoopsee.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Папарацци сняли Шайло возле зоомагазина в районе Лос-Фелис (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США), куда она отправилась за собачьим кормом. Она была одета в толстовку oversize, короткие шорты и кеды. Однако внимание журналистов привлек не наряд, а новая стрижка дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта — еще в июле, на концерте группы Måneskin в Риме, девушка появилась с собранными в хвост волосами, а теперь продемонстрировала стрижку под мальчика. Новый имидж превратил ее в копию отца.

Несколько лет назад Шайло заявила, что чувствует себя мальчиком. Девушка перестала носить платья и юбки, а в прессе появилась информация о том, что она якобы прибегла к гормональной терапии для смены пола.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта есть трое биологических детей (16-летняя Шайло, 14-летние Нокс и Вивьен) и столько же приемных (21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс и 17-летняя Захара). Брак актеров был официально расторгнут в 2019 году.