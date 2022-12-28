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52 минуты назад

Мечтавшая сменить пол дочь Джоли постриглась под мальчика и стала копией Питта

Газета.Ru

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, 16-летнюю Шайло, заметили с новой стрижкой. Соответствующие снимки публикует издание Whoopsee.

Дочь Джоли постриглась под мальчика и стала копией Питта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Папарацци сняли Шайло возле зоомагазина в районе Лос-Фелис (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США), куда она отправилась за собачьим кормом. Она была одета в толстовку oversize, короткие шорты и кеды. Однако внимание журналистов привлек не наряд, а новая стрижка дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта — еще в июле, на концерте группы Måneskin в Риме, девушка появилась с собранными в хвост волосами, а теперь продемонстрировала стрижку под мальчика. Новый имидж превратил ее в копию отца.

Несколько лет назад Шайло заявила, что чувствует себя мальчиком. Девушка перестала носить платья и юбки, а в прессе появилась информация о том, что она якобы прибегла к гормональной терапии для смены пола.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта есть трое биологических детей (16-летняя Шайло, 14-летние Нокс и Вивьен) и столько же приемных (21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс и 17-летняя Захара). Брак актеров был официально расторгнут в 2019 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Анджелина Джоли ходит на свидания и заставляет мужчин подписывать соглашения о неразглашении.

Звёзды,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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