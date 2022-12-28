Пике заметили с молодой возлюбленной после слухов о расставании

В начале декабря испанский канал заявил, что Пике и Чиа Марти расстались из-за того, что футболист скучает по Шакире.

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35-летнего футболиста испанского ФК «Барселона» Жерар Пике застали на свидании с 23-летней студенткой Кларой Чией Марти, с которой он якобы расстался.

Напомним, что Пике одиннадцать лет находился в отношениях с певицей Шакирой и воспитывал общих сыновей. Однако футболист не удержался и закрутил роман с официанткой-студенткой, которую впоследствии он пригласил работать в свою продюсерскую компанию. После развода опеку над сыновьями получила Шакира.