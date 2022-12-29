Кейт Бекинсейл вышла пообедать в «мусорном» платье

49-летняя актриса продемонстрировала не только оригинальный наряд, но и чувство юмора.

Фото: Inc-News Inc-News

Кейт Бекинсейл часто развлекает подписчиков в соцсетях шутливыми фотографиями и комментариями. Вот и в этот раз звезда франшизы «Другой мир» поделилась снимком, на котором позирует вместе с любимой кошкой во время похода на ланч в ближайший ресторан.

Inc-News

Для дневного «выхода в свет» актриса выбрала платье Vaquera, ставшее мемом в сети из-за явной отсылки к мусорным пакетам.

Модель произведена из кожи, имеет блестящую поверхность, свободный силуэт и пышные рукава. Кейт дополнила его туфлями на платформе от Valentino, узорчатыми колготками, высокой причёской с игривым бантиком и объёмными солнцезащитными очками.