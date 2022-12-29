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1 час назад

Звезды, которые выглядят намного старше своих лет

Диана Товсепова

Многие женщины равняются на звезд, когда дело касается ухоженности и внешнего вида. Все мы знаем, что возможностей следить за собой у знаменитостей не занимать. к их услугам лучшие массажисты, косметологи, диетологи и, наконец, пластические хирурги.

1/7 У певицы Адель за плечами целый список наград, 15 премий Грэмми и всего 34 года жизни. Согласитесь, талантливая Адель выглядит куда старше своего возраста? Для сравнения стоит взглянуть на 34-летнюю Эмму Стоун, которая все еще выглядит чуть старше Гермионы.
Фото: legion-media.ru
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2/7 Певица Леди Гага, как и многие итальянки, даже в более молодом возрасте выглядела зрело. Сейчас звезде 36.
Фото: globallookpress.com
3/7 Только вдумайтесь, миллиардерша Кайли Дженнер, на самом деле, 1997-го года рождения. Девушка выглядит роскошно, но скорее на 35 лет, чем на свои 25.
Фото: globallookpress.com
4/7 Еще одна 25-летняя звезда, актриса Белла Торн, выглядит как очень зрелая женщина.
Фото: globallookpress.com
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5/7 Актрисе Линдси Лохан 36 лет, но многие считают, что выглядит она (особенно кожа) гораздо старше.
Фото: globallookpress.com
6/7 Бритни Спирс всего 41 год, но состояние ее кожи и волос кричит, что хочет отдохнуть.
Фото: globallookpress.com
7/7 Звезде "Игры престолов" Софи Тернер всего 26 лет, но выглядит она, как очень солидная "Королева Севера". Красивая, но властная и зрелая.
Фото: globallookpress.com

Многим звездам помогают эти опции, а кто-то просто генетически выглядит шикарно. Мы все знаем, что София Вергара или Пенелопа Крус, Эль Макферсон или Наоми Кэмпбел, выглядят как минимум на 20 лет моложе, чем они есть на самом деле, а Энн Хэттэуэй и вовсе ни на секунды не постарела с годами.

А кто же из звезд, имея доступ к солидным счетам и лучшим специалистам, выглядит, наоборот, старше своего возраста? Подробнее о таких знаменитостях — в подборке "Рамблера".

Самые громкие расставания звезд в 2022 году, которые обсуждал весь мир

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