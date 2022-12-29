Звезды, которые выглядят намного старше своих лет

Многие женщины равняются на звезд, когда дело касается ухоженности и внешнего вида. Все мы знаем, что возможностей следить за собой у знаменитостей не занимать. к их услугам лучшие массажисты, косметологи, диетологи и, наконец, пластические хирурги.
Многим звездам помогают эти опции, а кто-то просто генетически выглядит шикарно. Мы все знаем, что София Вергара или Пенелопа Крус, Эль Макферсон или Наоми Кэмпбел, выглядят как минимум на 20 лет моложе, чем они есть на самом деле, а Энн Хэттэуэй и вовсе ни на секунды не постарела с годами.
А кто же из звезд, имея доступ к солидным счетам и лучшим специалистам, выглядит, наоборот, старше своего возраста? Подробнее о таких знаменитостях — в подборке "Рамблера".