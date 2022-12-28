Седокова поддержала матерей, оставшихся с ребенком после развода

Певица Анна Седокова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала совместный снимок с мужем Янисом Тиммой и тремя детьми: дочерью Алиной от футболиста Валентина Белькевича, дочерью Моникой от бизнесмена Максима Чернявского и сыном Гектором от предпринимателя Артема Комарова.
«Пусть эти фотографии дадут надежду всем тем, кто сейчас не верит в себя. Всем, у кого опускаются руки. Всем мамам, которым кричали в след, что после развода жизнь останавливается. Всем, кто слышал фразу «кому ты будешь нужна со своим ребенком. Я знаю, как это», — написала Седокова.
Звезда посоветовала девушкам, находящимся на грани отчаяния, не опускать руки, продолжать верить и надеяться на лучшее. Она предположила, что история ее семьи может стать поддержкой для отчаявшихся женщин. Седокова убеждена, что бывшие возлюбленные могут жить в мире и согласии даже после самых тяжелых испытаний.
Ранее Анна Седокова рассказала, как справляется с «загонами» в отношениях с мужем.