Седокова поддержала матерей, оставшихся с ребенком после развода

«Пусть эти фотографии дадут надежду всем тем, кто сейчас не верит в себя. Всем, у кого опускаются руки. Всем мамам, которым кричали в след, что после развода жизнь останавливается. Всем, кто слышал фразу «кому ты будешь нужна со своим ребенком. Я знаю, как это», — написала Седокова.