Вупи Голдберг извинилась за высказывания о Холокосте

Актриса Вупи Голдберг принесла извинения за свои высказывания о Холокосте. Слова артистки передает издание The Hollywood Reporter.
Еще в феврале 2022 года в эфире телепередачи The View Голдберг заявила, что Холокост не был связан с расизмом:
"Давайте будем честны, Холокост не связан с расой. Дело не в расе, речь идет о бесчеловечности человека по отношению к человеку".
После этого актриса подверглась критике, а затем она извинилась на своей странице в Twitter.
И недавно журналисты вновь затронули тему Холокоста с артисткой, и Вупи Голдберг снова принесла извинения:
"Холокост был связан с расой, и мне до сих пор так же жаль, как и тогда, что я расстроила, обидела и разозлила людей. Еще раз приношу свои искренние извинения, особенно тем, кто подумал, что это было новое заявление".
Актриса также добавила, что всегда поддерживала еврейский народ и будет продолжать это делать.
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