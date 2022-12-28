Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Актриса Вупи Голдберг извинилась за высказывания о Холокосте

Мария Иглина

Актриса Вупи Голдберг принесла извинения за свои высказывания о Холокосте. Слова артистки передает издание The Hollywood Reporter.

Вупи Голдберг извинилась за высказывания о Холокосте
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Еще в феврале 2022 года в эфире телепередачи The View Голдберг заявила, что Холокост не был связан с расизмом:

"Давайте будем честны, Холокост не связан с расой. Дело не в расе, речь идет о бесчеловечности человека по отношению к человеку".

После этого актриса подверглась критике, а затем она извинилась на своей странице в Twitter.

И недавно журналисты вновь затронули тему Холокоста с артисткой, и Вупи Голдберг снова принесла извинения:

"Холокост был связан с расой, и мне до сих пор так же жаль, как и тогда, что я расстроила, обидела и разозлила людей. Еще раз приношу свои искренние извинения, особенно тем, кто подумал, что это было новое заявление".

Действия Канье Уэста отразились на Ким Кардашьян

Актриса также добавила, что всегда поддерживала еврейский народ и будет продолжать это делать.

Ранее "Рамблер" писал о российских звездах, которые заблокировали друг друга в социальных сетях.

Звёзды,Вупи Голдберг,Ким Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители