Батрутдинов и Бузова признались, что встретят Новый год вместе

Сама же Бузова рассказала о своей новогодней традиции и пригласила комика на свой новогодний концерт. «Елку наряжать, мандарины есть, пить шампанское, смотреть „Иронию судьбы“, а в этом году — „СамоИронию судьбы“. В последнее время я работаю в Новый год. Поэтому для меня в приоритете, конечно, сцена. Я встречаю Новый год, ем бумажку, загадываю желание. Она у меня не сжигается. Я давлюсь этой бумагой, потому что у меня много желаний, и в 00.10 я уже выезжаю выступать на сцене. Приходи ко мне на концерт», — обратилась певица к Батрутдинову.