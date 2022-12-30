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2 часа назад

Батрутдинов и Бузова признались, что встретят Новый год вместе

Ura.Ruиещё 2

Комик Тимур Батрутдинов признался, что будет встречать Новый год вместе с певицей, телеведущей и актрисой Ольгой Бузовой. Об этом звезда ТНТ заявил перед премьерой показа фильма телеканала «СамоИрония судьбы», передал корреспондент URA.RU с места событий.

Батрутдинов и Бузова признались, что встретят Новый год вместе
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Вместе. А в каком месте мы вам не скажем», — сказал Тимур Батрутдинов.

Сама же Бузова рассказала о своей новогодней традиции и пригласила комика на свой новогодний концерт. «Елку наряжать, мандарины есть, пить шампанское, смотреть „Иронию судьбы“, а в этом году — „СамоИронию судьбы“. В последнее время я работаю в Новый год. Поэтому для меня в приоритете, конечно, сцена. Я встречаю Новый год, ем бумажку, загадываю желание. Она у меня не сжигается. Я давлюсь этой бумагой, потому что у меня много желаний, и в 00.10 я уже выезжаю выступать на сцене. Приходи ко мне на концерт», — обратилась певица к Батрутдинову.

В кинотеатре «Москва» на Охотном ряду 29 декабря прошла премьера фильма телеканала ТНТ — «СамоИрония судьбы». В эфире его можно будет увидеть 31 декабря. На показ приехали многие звезды российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Михаил Галустян, Люся Чеботина, Гарик Мартиросян, Азамат Мусагалиев, Тимур Батрутдинов, Тина Канделаки, Марина Кравец, Демис Карибидис и многие другие.

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