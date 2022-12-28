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25 минут назад

Актриса Анна Хилькевич рассказала о своем отношении к алкоголю

Мария Иглина

Актриса Анна Хилькевич призналась, что у нее сложные отношения с алкоголем. Подробностями звезда поделилась в своих социальных сетях.

Хилькевич рассказала о своих отношениях с алкоголем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы давно в ссоре и не общаемся. Хотя когда-то мы почти жили вместе. Потом, когда я поняла, что он меня обманывает, то перестала доверять ему. Стала обращать внимание на свое состояние после встречи с ним", — поделилась Хилькевич.

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Кроме этого, актриса назвала спиртные напитки "сливом энергии" и "подавлением эмоций" и добавила, что еще не до конца избавилась от пагубной привычки.

Ранее Успенская показала фото с дочерью после инъекций.

Звёзды,Анна Хилькевич,
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