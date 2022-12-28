Хилькевич рассказала о своих отношениях с алкоголем

"Мы давно в ссоре и не общаемся. Хотя когда-то мы почти жили вместе. Потом, когда я поняла, что он меня обманывает, то перестала доверять ему. Стала обращать внимание на свое состояние после встречи с ним", — поделилась Хилькевич.