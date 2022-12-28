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1 час назад

Павел Прилучный заявил, что устроит два Новых года для детей

Газета.Ru

Актер Павел Прилучный рассказал в беседе с Hello!, что его дети от Агаты Муцениеце отпразднуют Новый год два раза.

Прилучный заявил, что устроит два Новых года для детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Прилучного, 31 декабря сын Тимофей и дочь Мия скорее всего встретят Новый год с мамой. Тогда как актер устроит второе торжество 2 или 3 января. «И тогда у нас получится два Новых года, и у детей два. Я считаю, это тоже может стать прекрасной традицией», — поделился артист. Прилучный рассказал, что хочет отметить праздник в узком семейном кругу.

Актер добавил, что новогодние подарки всегда выбирают сами дети. Сын и дочь артиста просят их у Деда Мороза. Прилучный считает, что малыши должны верить в чудо. «Пока у них есть такая возможность и не исчезла наивность, пусть они верят в то, что они хотят, а их желания, прописанные на бумаге — материализуются в жизни», — объяснил актер.

Ранее Прилучный заявил, что не планирует возвращаться на телевидение.

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