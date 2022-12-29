Айза заявила, что ее "тошнит от самой себя"

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в социальных сетях, почему решила удалить старые публикаци. Лилуна Ай заявила, что ее "тошнит от самой себя". По словам блогерши, в прошлом она считала себя "суперумной, классной и мудрой", что оказалось не так.
"Я была тупой, эгоцентричной, эгоистичной, наглухо больной", - посетовала бывшая жена рэпера Гуфа.
Айза также сообщила, что пересмотрела свои взгляды на прошлые отношения. По мнению блогерши, все ее романы были зависимые, в которых Лилуна Ай "не была самой собой".
"Мне абсолютно не понравилось то, что я вспомнила. Я не хочу так. Слава богу, я постарела, а те мои заскоки остались в прошлом. Я такая порушенная была... Я даже не успела повзрослеть, вошла во взрослую жизнь, сама себе портила все. До сих пор не понимаю, какая я, не знаю, что испытываю, что мне нужно", - поделилась блогерша.
Она заключила, что хочет избавиться от негативных воспоминаний, удалив их из соцсетей.