Айза заявила, что ее "тошнит от самой себя"

"Мне абсолютно не понравилось то, что я вспомнила. Я не хочу так. Слава богу, я постарела, а те мои заскоки остались в прошлом. Я такая порушенная была... Я даже не успела повзрослеть, вошла во взрослую жизнь, сама себе портила все. До сих пор не понимаю, какая я, не знаю, что испытываю, что мне нужно", - поделилась блогерша.