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48 минут назад

Айза заявила, что ее "тошнит от самой себя"

Газета.Ru

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в социальных сетях, почему решила удалить старые публикаци. Лилуна Ай заявила, что ее "тошнит от самой себя". По словам блогерши, в прошлом она считала себя "суперумной, классной и мудрой", что оказалось не так.

Айза заявила, что ее "тошнит от самой себя"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я была тупой, эгоцентричной, эгоистичной, наглухо больной", - посетовала бывшая жена рэпера Гуфа.

Айза также сообщила, что пересмотрела свои взгляды на прошлые отношения. По мнению блогерши, все ее романы были зависимые, в которых Лилуна Ай "не была самой собой".

"Мне абсолютно не понравилось то, что я вспомнила. Я не хочу так. Слава богу, я постарела, а те мои заскоки остались в прошлом. Я такая порушенная была... Я даже не успела повзрослеть, вошла во взрослую жизнь, сама себе портила все. До сих пор не понимаю, какая я, не знаю, что испытываю, что мне нужно", - поделилась блогерша.

Она заключила, что хочет избавиться от негативных воспоминаний, удалив их из соцсетей.

Звёзды,Гуф,
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