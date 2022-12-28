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1 час назад

Бородина похвасталась подписчикам роскошной виллой с бассейном в Таиланде

Lenta.ru

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина отправилась на отдых в Таиланд и похвасталась подписчикам роскошной виллой с бассейном и кинотеатром. Фотографиями арендованного дома она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бородина похвасталась подписчикам роскошной виллой в Таиланде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что вместе с теледивой в популярную азиатскую страну отправились ее две дочери и мать. Снятая Бородиной вилла оснащена лифтом для быстрого перемещения по этажам. Также в доме большие спальные комнаты, длинные коридоры и гостиная с видом на пляж.

Более того, на территории тайской виллы есть большой бассейн. «Красота-то какая», — восхитилась знаменитость.

Звёзды,Ксения Бородина,
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