Раскрыта причина разрыва Джиджи Хадид с Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо заработал славу закоренелого холостяка, у которого явный пунктик на женском возрасте. К примеру, поговаривают, что актеру не по душе девушки старше 25 лет. Исключением стала разве что 27-летняя модель Джиджи Хадид. Но этот роман долго не продлился. Несмотря на то, что знаменитостей часто видели вместе, источник близкий к Джиджи рассказал американским корреспондентам, что причиной разрыва стало банальное нежелание звезд находить компромиссы.

Хадид, как мама 2-летней дочери старалась больше времени проводить дома, а не в звездной тусовке, а 48-летний Леонардо, напротив, не желал менять привычный образ жизни и посещал одну вечеринку за другой. В итоге актеру и модели стало просто трудно найти время для свиданий. Такая тяга к шумным мероприятиям вполне способна объяснить выбор Ди Каприо, который часто падает на молодых моделей. К слову, долго томиться в одиночестве после разрыва со «скучной» Джиджи Лео не стал и уже был замечен в компании 23-летней манекенщицы.