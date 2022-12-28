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1 час назад

Раскрыта истинная причина разрыва Джиджи Хадид с Леонардо Ди Каприо

Eva.ru

Леонардо Ди Каприо не смогла окольцевать даже одна из самых ярких моделей современности Джиджи Хадид. Пара рассталась и причина у разрыва довольно неожиданная.

Раскрыта причина разрыва Джиджи Хадид с Леонардо Ди Каприо
Фото: Eva.ruEva.ru

Леонардо Ди Каприо заработал славу закоренелого холостяка, у которого явный пунктик на женском возрасте. К примеру, поговаривают, что актеру не по душе девушки старше 25 лет. Исключением стала разве что 27-летняя модель Джиджи Хадид. Но этот роман долго не продлился. Несмотря на то, что знаменитостей часто видели вместе, источник близкий к Джиджи рассказал американским корреспондентам, что причиной разрыва стало банальное нежелание звезд находить компромиссы.

Хадид, как мама 2-летней дочери старалась больше времени проводить дома, а не в звездной тусовке, а 48-летний Леонардо, напротив, не желал менять привычный образ жизни и посещал одну вечеринку за другой. В итоге актеру и модели стало просто трудно найти время для свиданий. Такая тяга к шумным мероприятиям вполне способна объяснить выбор Ди Каприо, который часто падает на молодых моделей. К слову, долго томиться в одиночестве после разрыва со «скучной» Джиджи Лео не стал и уже был замечен в компании 23-летней манекенщицы.

Звёзды,Леонардо ДиКаприо,
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