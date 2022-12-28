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1 час назад

Анфиса Чехова раскрыла секрет своей стройной фигуры

Lenta.ru

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что ради похудения заменила сладости стевией и сиропом агавы. Секрет своей стройной фигуры она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Анфиса Чехова раскрыла секрет своей стройной фигуры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Чехова отметила, что секрет ее стройности — это совокупность четырех факторов: питания, физических нагрузок, здоровья и психологического состояния. По ее словам, перед подбором программы питания и тренировок необходимо проверить гормональный фон, работу системы пищеварения и сердца, а также исключить заражение паразитами.

Телеведущая советует руководствоваться не комплексами и непринятием своей внешности, а любовью к себе и воспринимать процесс похудения не как наказание, а как проявление заботы о своем теле.

«Я поняла, что правильное питание — это не жертва во имя стройной фигуры, а потребность организма. Поэтому соблюдаю баланс в еде с удовольствием. Например, я полностью отказалась от сахара: не ем торты и пирожные даже на дне рождения сына. Но не скажу, что совсем осталась без сладкого: могу в качестве подсластителя иногда позволить себе стевию или сироп агавы», — призналась она.

Чехова добавила, что исключила из рациона жирную пищу и хлеб. Жареное на растительном и оливковом масле тоже не входит в список блюд на ее столе: по ее мнению, такая еда вредит печени. Наиболее плотным приемом пищи у нее является завтрак, а на ужин она никогда не переедает.

По мнению Чеховой, основная концепция гармоничного похудения и гармоничного тела в целом — это удовольствие от себя и от жизни, поэтому физические нагрузки также не должны быть наказанием.

Чехова посоветовала не гнаться за быстрым результатом, ведь резкая потеря веса может сделать грудь, попу, живот и руки рыхлыми и дряблыми. Кожа не успеет адаптироваться под новые габариты тела и просто провиснет. Более того, все, что быстро уходит, всегда так же быстро и возвращается, заключила телеведущая.

Звёзды,Анфиса Чехова,
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