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1 час назад

Дрю Бэрримор объяснила причины отказа от секса без обязательств

Lenta.ru

Американская актриса Дрю Бэрримор призналась в нежелании часто ходить на свидания из-за занятости и боязни разочароваться. О своем отказе от встреч она рассказала в беседе с журналистом People.

Дрю Бэрримор объяснила причины отказа от секса без обязательств
Фото: Lenta.ruLenta.ru

47-летняя звезда «Ангелов Чарли» заявила, что ей трудно находить время для свиданий, потому что она в одиночку воспитывает двоих детей и сильно занята на работе. Свободное время актриса предпочитает проводить с друзьями, родными или в одиночестве, а не в попытках построить новые отношения. Из-за этого личная жизнь Бэрримор за последние шесть лет стала менее насыщенной, чем раньше. По ее словам, после третьего развода она неоднократно ходила на свидания, на которых постоянно ловила себя на мысли, что не хочет тратить время на разговоры и флирт.

Перестал интересовать актрису и секс без обязательств: причина заключается в том, что ей не хочется встречаться с кем-то только ради секса. «Я счастлива сходить на свидание и познакомиться с кем-нибудь поближе. Но я больше не из тех, кто просто хочет перепихнуться. Прямо сейчас это не имеет для меня смысла», — объяснила она.

Бэрримор добавила, что за последние годы ее отношение к сексу сильно изменилось. В юности она рассматривала интимную близость как приключение, веселье и способ получить удовольствие. После развода с отцом своих детей Уиллом Копельманом актриса стала осторожнее. Чтобы избежать разочарований в личной жизни, она предпочла сосредоточиться на любви к себе и к дочерям.

При этом Бэрримор отметила, что, хотя отношения для нее больше не являются приоритетом, время от времени она все же продолжает ходить на свидания. «Я чувствую, что было бы вредно для здоровья полностью отказаться от этого», — заключила она.

Звёзды,Дрю Бэрримор,
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