45-летняя Сара Мишель Геллар показала фигуру в купальнике

Американская актриса Сара Мишель Геллар показала фигуру в купальнике и удивила фанатов. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

45-летняя звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» предстала на фото в полный рост, примерив черный купальник на одно плечо, который она сочетала с сетчатым свитшотом. Кроме того, знаменитость надела розовую бейсболку с названием курорта White Lotus Resort & Spa. Также она сделала маникюр белого цвета и заплела две косы.

Поклонники обратили внимание на моложавую внешность актрисы и сделали ей комплименты в комментариях. «С каждым разом ты выглядишь все моложе и моложе. Я подумала, что какой-то подросток взломал твой аккаунт», «Ты не изменилась со времен "Баффи". В чем твой секрет?», «Боже, ты выглядишь на 20», «Такая красавица», «Словно 17-летняя», — заявили они.