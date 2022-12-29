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1 час назад

45-летняя Сара Мишель Геллар показала фигуру в купальнике и удивила фанатов

Lenta.ru

Американская актриса Сара Мишель Геллар показала фигуру в купальнике и удивила фанатов. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

45-летняя Сара Мишель Геллар показала фигуру в купальнике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

45-летняя звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» предстала на фото в полный рост, примерив черный купальник на одно плечо, который она сочетала с сетчатым свитшотом. Кроме того, знаменитость надела розовую бейсболку с названием курорта White Lotus Resort & Spa. Также она сделала маникюр белого цвета и заплела две косы.

Поклонники обратили внимание на моложавую внешность актрисы и сделали ей комплименты в комментариях. «С каждым разом ты выглядишь все моложе и моложе. Я подумала, что какой-то подросток взломал твой аккаунт», «Ты не изменилась со времен "Баффи". В чем твой секрет?», «Боже, ты выглядишь на 20», «Такая красавица», «Словно 17-летняя», — заявили они.

Ранее в декабре британская актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов. На размещенном снимке 89-летняя знаменитость запечатлена на фоне бассейна в Беверли-Хиллз с супругом Перси Гибсоном, который младше ее на 32 года.

Звёзды,Джоан Коллинз,Сара Геллар,
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