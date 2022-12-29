Сальма Хайек выложила редкое фото с дочерью

Актриса Сальма Хайек выложила фотографию с дочерью от миллиардера Франсуа-Анри Пино, 15-летней Валентиной Паломой, и пасынком — сыном бизнесмена и супермодели Линды Евангелисты, 16-летним Августином Джеймсом. Соответствующий снимок она опубликовала в социальной сети.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Газета.Ru

Сальма Хайек поделилась с подписчиками в социальных сетях редким семейным кадром с отдыха в горах. На опубликованной фотографии актриса предстала в кабине фуникулера вместе с дочерью Валентиной Паломой, пасынком Августином Джеймсом и его приятелем.

"В поисках снега", — подписала она снимки.

С отцом Валентины Паломы, Франсуа-Анри Пино, Сальма Хайек поженилась в 2009 году. За два года до свадьбы Хайек родила Пино дочь. У бизнесмена также есть сын Августин Джеймс от Линды Евангелисты.