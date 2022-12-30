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3 часа назад

50-летняя популярная актриса показала фигуру в купальнике

Lenta.ruиещё 2

Колумбийская актриса София Вергара показала фигуру в откровенном наряде и восхитила фанатов. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя актриса показала фигуру в купальнике
Фото: Кадр из фильма "Шальная карта"Кадр из фильма "Шальная карта"

50-летняя знаменитость сфотографировалась в зеркало, расположенное в ванной комнате, в купальнике черного цвета. При этом волосы популярной телезвезды распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. Образ манекенщицы дополнил золотой браслет. На одном из снимков серии также запечатлен ее муж, актер Джо Манганьелло.

Подписчики оценили внешний вид Вергары в комментариях под публикацией, которая набрала более миллиона лайков. «Шикарная женщина», «Огонь», «Выглядишь на 20 лет», «Сексуально», «Самая красивая актриса в мире», «Обожаю тебя», — высказывались поклонники.

Lenta.ru

В октябре 2018 года София Вергара стала самой высокооплачиваемой актрисой сериалов по версии журнала Forbes. По данным рейтинга, с июня 2017 года по май 2018-го Вергаре удалось заработать 42,5 миллиона долларов, улучшив свой же прошлогодний результат на еще один миллион.

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