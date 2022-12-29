Мадонна отметила Рождество в нижнем белье с детьми

Американская поп-исполнительница Мадонна вновь поделилась с подписчиками снимком в откровенном образе с празднования Рождества и смутила поклонников. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

64-летняя знаменитость опубликовала ролик, на котором она позирует в кружевном комплекте нижнего белья черного цвета в сочетании с красным колпаком. При этом ее волосы заплетены в две косы, а на лице присутствует макияж в нюдовых оттенках. Образ певицы дополнили серьги-кольца и массивные колье, а также подвеска в виде креста.