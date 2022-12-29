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57 минут назад

Ювелир раскрыл стоимость обручального кольца 76-летней певицы Шер

Газета.Ruиещё 1

Поклонники певицы Шер вычислили, сколько стоит ее обручальное кольцо. Об этом сообщает Page Six.

Ювелир раскрыл стоимость обручального кольца певицы Шер
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Американский ювелир Майк Фрид вычислил и обнародовал стоимость изделия. Изделие состоит из бриллианта грушевидной формы весом около шести карат и дорожки из маленьких бриллиантов. Стоимость составляет как минимум 250 тысяч долларов (17,8 миллиона рублей).

"Кольцо Шер явно требовало щепетильной работы мастера из-за необычного дизайна ремешка и огранки главного камня", — сообщил ювелир.

76-летняя Шер подтвердила слухи о романе с 36-летним артистом и музыкальным продюсером в ноябре после того, как пара была замечена держащейся за руки во время вечеринки в Лос-Анджелесе. Знаменитости впервые встретились на Неделе моды в Париже в сентябре.

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