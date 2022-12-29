Ювелир раскрыл стоимость обручального кольца певицы Шер

Американский ювелир Майк Фрид вычислил и обнародовал стоимость изделия. Изделие состоит из бриллианта грушевидной формы весом около шести карат и дорожки из маленьких бриллиантов. Стоимость составляет как минимум 250 тысяч долларов (17,8 миллиона рублей).

76-летняя Шер подтвердила слухи о романе с 36-летним артистом и музыкальным продюсером в ноябре после того, как пара была замечена держащейся за руки во время вечеринки в Лос-Анджелесе. Знаменитости впервые встретились на Неделе моды в Париже в сентябре.