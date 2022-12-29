Звезда «Дома-2» призналась в ежедневных панических атаках

«Это очень долгая история. У меня были панические атаки пять лет назад. Просто в одну ночь я проснулась от сильного удара в грудь — это была первая паническая атака. Год я мучилась. Они накатывали несколько раз в день, я пробовала много вариантов: психологи, аутотренинги... Чего только не использовала, но ничего не помогало. Я даже выйти из дома не могла», — откровенно рассказала о проблеме Алена.