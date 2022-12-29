Звезда «Дома-2» призналась в ежедневных панических атаках

Какой бы красивой ни была картинка в Инстаграме (запрещен в РФ), никогда не знаешь, что за ней скрывается. Экс-участница реалити активно радует подписчиков яркими кадрами с лучезарной улыбкой, но, как оказалось, и у девушки с именем принцессы жизнь время от времени далека от сказки. Вчера, отвечая на вопросы пользователей, Рапунцель призналась, что длительное время страдала от панических атак, из-за которых даже боялась выходить из дома.
«Это очень долгая история. У меня были панические атаки пять лет назад. Просто в одну ночь я проснулась от сильного удара в грудь — это была первая паническая атака. Год я мучилась. Они накатывали несколько раз в день, я пробовала много вариантов: психологи, аутотренинги... Чего только не использовала, но ничего не помогало. Я даже выйти из дома не могла», — откровенно рассказала о проблеме Алена.
Звезда «Дома-2» рассказала, как ей удалось справиться с приступами тревоги, и дала совет подписчикам.
«Я вам скажу так: если это критично, как было у меня, то вам нужен хороший невролог. Он предоставит вам скорую помощь. А дальше просто сделайте переворот в своей жизни. Я пошла на "Дом-2" и только спустя два месяца поняла, что панических атак у меня больше нет», — поделилась Алена.
Вот видите, какой, оказывается, чудодейственный проект!