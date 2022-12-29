На фоне слухов о разводе Агутин и Варум появились на публике вместе

В последнее время злые языки только и говорят, что 22-летний брак Леонида Агутина и Анжелики Варум трещит по швам. Недавно певец и композитор опроверг слухи о разводе, сделав репост заявления на эту тему на своей фан-странице в Telegram. Сегодня он и вовсе опубликовал свежайшие совместные фото с мероприятия: Леонид и Анжелика появились на отчетном концерте международной Академии Николая Агутина. «Горжусь отцом, который занимается важным и ответственным делом!» — написал Леонид в своем Telegram-канале и поделился семейными кадрами с концерта. Так что к сведению завистников и сплетников: все у людей хорошо. Да и выглядят супруги прекрасно! Судите сами.