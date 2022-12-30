Звезды «Дома-2» сообщили о разводе

Анна Левченко (Блюменкранц) сообщила, что бракоразводный процесс с Валерием Блюменкранцем завершен. Так что назад пути нет, хоть многие поклонники до последнего надеялись на очередное воссоединение пары.

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К слову, отношения теперь уже бывших супругов никогда не были идеальными: они то ссорились, то мирились. Но окончилось все разводом. И вот 28-летняя звезда реалити уже получила соответствующие документы.