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3 часа назад

Звезды «Дома-2» сообщили о разводе

Super.ruиещё 2

Анна Левченко (Блюменкранц) сообщила, что бракоразводный процесс с Валерием Блюменкранцем завершен. Так что назад пути нет, хоть многие поклонники до последнего надеялись на очередное воссоединение пары.

Звезды «Дома-2» сообщили о разводе
Фото: Super.ruSuper.ru

К слову, отношения теперь уже бывших супругов никогда не были идеальными: они то ссорились, то мирились. Но окончилось все разводом. И вот 28-летняя звезда реалити уже получила соответствующие документы.

Напомним, Анна и Валерий нашли друг друга на проекте «Дом-2» и сыграли свадьбу два года назад. Девушка на тот момент была беременна вторым ребенком (у экс-супругов есть еще сын Давид). Семья планировала переехать за границу, но в итоге молодые люди разъехались по разным городам. Анна осталась жить в Петербурге, а Валерий перебрался в Москву.

Звёзды,Анна Левченко,
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