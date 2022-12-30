Звезды «Дома-2» сообщили о разводе

Анна Левченко (Блюменкранц) сообщила, что бракоразводный процесс с Валерием Блюменкранцем завершен. Так что назад пути нет, хоть многие поклонники до последнего надеялись на очередное воссоединение пары.
К слову, отношения теперь уже бывших супругов никогда не были идеальными: они то ссорились, то мирились. Но окончилось все разводом. И вот 28-летняя звезда реалити уже получила соответствующие документы.
Напомним, Анна и Валерий нашли друг друга на проекте «Дом-2» и сыграли свадьбу два года назад. Девушка на тот момент была беременна вторым ребенком (у экс-супругов есть еще сын Давид). Семья планировала переехать за границу, но в итоге молодые люди разъехались по разным городам. Анна осталась жить в Петербурге, а Валерий перебрался в Москву.