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1 час назад

Ким Кардашьян готова выйти замуж и родить еще детей после развода с Канье Уэстом

Газета.Ru

Бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян заявила, что готова снова выйти замуж и родить детей после скандального развода с Канье Уэстом. Об этом сообщает Daily Mail.

Ким Кардашьян готова выйти замуж и родить еще детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

42-летняя Ким Кардашьян стала гостьей подкаста Гвинет Пэлтроу. Во время беседы звезда призналась, что не исключает возможности снова выйти замуж и завести еще детей.

"Честно говоря, мне кажется, что мой последний брак был моим первым настоящим. Во время первого замужества я даже не понимала, что собственно происходит. А второй раз я вышла замуж потому, что очень хотела быть в браке, ведь все мои подруги к тому моменту уже были замужем", - поделилась Кардашьян.

Мать четверых детей выразила надежду, что четвертый брак станет для нее самым лучшим, но уточнила, что спешить не собирается.

"Я не тороплюсь. Я хочу побыть одинокой несколько лет. Мне хорошо сейчас - моя семья и друзья всегда рядом и поддерживают меня", — сказала она.

На вопрос Гвинет Пэлтроу, не хочет ли Ким заморозить яйцеклетки, она ответила положительно.

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