Ким Кардашьян готова выйти замуж и родить еще детей

"Честно говоря, мне кажется, что мой последний брак был моим первым настоящим. Во время первого замужества я даже не понимала, что собственно происходит. А второй раз я вышла замуж потому, что очень хотела быть в браке, ведь все мои подруги к тому моменту уже были замужем", - поделилась Кардашьян.