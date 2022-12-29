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47 минут назад

Звезда "Белого лотоса" Александра Даддарио искупалась обнаженной в бассейне на крыше

Газета.Ru

Актриса Александра Даддарио, известная благодаря сериалу «Белый лотос» и фильму «Спасатели Малибу», искупалась обнаженной в бассейне на крыше. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Звезда "Белого лотоса" искупалась обнаженной в бассейне на крыше
Фото: Газета.RuГазета.Ru

36-летняя Александра Даддарио выложила в социальных сетях серию фотографий, на которых искупалась в обнаженной в бассейне на крыше виллы с живописным видом. На одном из кадров актриса стоит полностью без одежды, повернувшись спиной к камере, а ее супруг, кинопродюсер Эндрю Форм, прикрывает ее ягодицы большим пальцем правой руки. На другом снимке звезда «Белого лотоса» плавает абсолютно голой.

«Возьми отпуск от своих проблем, Боб», — говорится в подписи к публикации.

Новая публикация Александры Даддарио не оставила равнодушными ее подписчиков. «Большой палец мужа испортил всем нам день», «Ненавижу вашего фотографа», «Самый ненавистный малец в мировой истории», «Готов сменить имя на Боба», «Любой, кто проводит время на природе с обнаженной Александрой Даддарио, — уже победитель по жизни, что бы он ни делал», — писали фолловеры в комментариях.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что модель Victoria's Secret Келли Гейл снялась обнаженной.

Звёзды,Александра Даддарио,Эндрю Форм,
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